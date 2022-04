Neu-Ulm

12:00 Uhr

Eine Institution in Holzschwang: Die "Posthilde" feiert 95. Geburtstag

Hildegard Rau ist die älteste Bürgerin in Holzschwang. Nun feierte die Seniorin ihren 95. Geburtstag. Die tägliche Lektüre der Neu-Ulmer Zeitung gehört für sie dazu.

Plus Hildegard Rau ist die älteste Bürgerin des Neu-Ulmer Stadtteils. Sie sagt: „Hier bin ich auf die Welt gekommen und hier bleibe ich bis zum Schluss."

Von Andreas Brücken

Hildegard Rau darf in Holzschwang getrost als „Institution“ bezeichnet werden. Als langjährige Zustellerin und durch ihre Arbeit am Postschalter ist die Seniorin gleich mehreren Generationen ein Begriff. Die Poststelle, in der sie 25 Jahre tätig war, übernahm Rau im Jahr 1964 von ihrem Vater Hans Kohn. Nun feiert die Seniorin ihren 95. Geburtstag und ist damit die älteste Bürgerin des Ortsteils.

