Freude und Erleichterung bei den Familien: Kindergarten Holzschwang ist gerettet

Lokal Weil keine Leitung in Sicht war, stand der kleine evangelische Kindergarten in Holzschwang vor dem Aus. Nun hat sich das Blatt gewendet. Die Freude ist groß.

Die Gefahr ist gebannt: Der kleine evangelische Kindergarten in Holzschwang kann weiter betrieben werden. Die Einrichtung stand vor dem Aus, weil die Leiterin im August in den Ruhestand tritt und zunächst keine Nachfolge gefunden wurde. Nun ist die Freude und Erleichterung bei den Familien groß. Pfarrer Thomas Pfundner vermeldet: "Damit geht es mit einer guten Lösung weiter."