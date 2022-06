Könnte der Kindergarten Holzschwang künftig in Reutti unterschlüpfen?

Lokal Das Aus des evangelischen Kindergartens in Holzschwang ist abgewendet. Für die Zukunft gibt es vage Ideen. Neu sind sie nicht. Warum wurde früher nichts daraus?

Die evangelische Kirchengemeinde Holzschwang/Hausen hat eine neue Kindergartenchefin gefunden. Die Frau wird nach Angaben von Pfarrer Thomas Pfunder die kleine Einrichtung mit 20 Buben und Mädchen ab September leiten - das drohende Aus ist damit abgewendet. Für die Zukunft ist nun eine ganz andere Lösung im Spiel - die Idee ist nicht neu. Wieso wurde sie bisher nicht weiterverfolgt?