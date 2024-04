Neu-Ulm-Holzschwang

„Solawi“: So funktioniert solidarische Landwirtschaft in der Region

Plus Für das Hofgut Neubronn ist das Netzwerk der „Solawi“ existenziell wichtig. Wie Verbraucher mitmachen können und warum Sonntag ein wichtiger Stichtag ist.

Von Thomas Vogel

Endlich wieder Sommer. Wenn solche Freudenrufe allerdings bereits Anfang April aufploppen, ist eher gesunde Skepsis geboten. Wie beispielsweise sehen das die Gemüseproduzenten? Was sagt René Schimming dazu, einer der bekannteren aus dieser Zunft? Seine Antwort ist ein typischer Schimming-Satz: „Das ist Schicksal.“ Was nicht bedeuten soll, dass nicht auch er Freunde über die unvermutet frühe Wärmephase empfindet. Wegen des allgemeinen Wohlempfindens und weil der Salat heuer eine Woche früher dran ist als gewöhnlich.

Die „Solawi“ Donau-Iller in Neubronn ist Teil eines bundesweiten Netzwerks

Schimming führt das zwischen Holzschwang und Holzheim gelegene Hofgut Neubronn, das von Bioland zertifiziert ist und auf Gemüseanbau spezialisiert. In den 26 Jahren, die er es prägt, hat er es tief verinnerlicht, auf die Launen der Natur mit stoischem Gleichmut zu reagieren. Mal ist es Hagel, der den Anbauplan durcheinanderbringt, mal ein verspätetes Frühjahr so wie in 2023. Auch deshalb setzt er auf „Solawi“ als finanziell ausgleichenden Faktor. Schwankungen seien unvermeidlichen, würden mit dem Klimawandel aber immer extremer.

