Neu-Ulm

09:15 Uhr

Hotel ist vom Tisch: Das sind die neuen Pläne für das Leplat-Quartier

Die Bauarbeiten sind in vollem Gange, doch nun übernimmt ein neuer Investor den größten Teil des geplanten Leplat-Quartiers östlich der Reuttier Straße.

Plus Ein neuer Investor übernimmt das Millionen-Projekt am Bahntrog in Neu-Ulm. Dort sollen vor allem bezahlbare Wohnungen entstehen.

Von Michael Ruddigkeit

Lange hat es gedauert, bis das Projekt starten konnte, doch voriges Jahr rollten im künftigen Leplat-Quartier die Bagger an. Nun erfährt das Millionen-Projekt zwischen Bahntrog und Bahnhofstraße in Neu-Ulm eine weitere Wendung: Ein neuer Investor steigt ein. Klar ist damit, dass das ursprünglich geplante achtstöckige Hotel an der Reuttier Straße nicht gebaut wird. Doch welche Pläne hat der neue Vorhabenträger?

Die Ulmer Fides-Gruppe steigt im Leplat-Quartier als Investor ein

Damit beschäftigt sich der Planungs- und Umweltausschuss des Neu-Ulmer Stadtrats am Dienstag, 6. Februar. Die Stadträtinnen und Stadträte sollen einen Grundsatzbeschluss zur weiteren städtebaulichen Entwicklung des Areals fassen. Laut der Sitzungsvorlage will die Ulmer Fides-Gruppe, die auf Projektentwicklung in der Bau- und Immobilienbranche spezialisiert ist, den größten Teil des Grundstücks vom bisherigen Eigentümer übernehmen und dort mehrere Wohnhäuser bauen. Dort sollen insgesamt etwa 160 geförderte Wohnungen entstehen.

