Hotelgast nutzt Mikrowelle und löst Feuerwehreinsatz in Neu-Ulm aus

In der Neu-Ulmer Innenstadt kam es zu einem Feuerwehreinsatz. Ein Hotelgast nutzte auf seinem Zimmer eine Mikrowelle.

Eine "Fehlfunktion" in einer Mikrowelle hat am Montag in der Neu-Ulmer Innenstadt einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Das teilt die Polizei mit. Verletzt wurde dabei niemand.

Die Brandmeldeanlage sei in den Morgenstunden ausgelöst worden, heißt es. Daraufhin seien mehrere Einsatzkräfte der Feuerwehr Neu-Ulm sowie des BRK Neu-Ulm und der Polizei zum Einsatzort gefahren. Die Feuerwehr habe vor Ort festgestellt, dass ein 56-jähriger Gast in seinem Zimmer eine Mikrowelle benutzte. Aufgrund einer Fehlfunktion soll das Essen verkohlt und es entstand eine erhebliche Rauchentwicklung, die dann den Alarm auslöste. Eine Evakuierung sei nicht erforderlich gewesen. Die Feuerwehr Neu-Ulm war mit zwölf Einsatzkräften vor Ort. (AZ)