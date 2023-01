Hund bei Streit vor Eisdiele in Pfuhl getötet: Diese Strafe erhält der Täter

Plus Für Lana kam jede Hilfe zu spät: Weil eine Pfuhlerin ihr Auto auf dem Radweg abstellte, tötete ein Mann ihre Hündin. Der Täter hat seine Strafe schon akzeptiert.

"Hilfe, Hilfe, Polizei, Polizei. Der hat meinen Hund getötet." Das hatte die betroffene Pfuhlerin nach eigenen Angaben im Juli vergangenen Jahres geschrien, als ihre erst drei Monate alte Hündin Lana gewaltsam zu Tode kam. Einem Mann passte nicht, wie sie ihr Auto abgestellt hatte. Er schlug deshalb die Autotür so fest zu, dass der Hund eingeklemmt und so schwer verletzt wurde, dass er eingeschläfert werden musste. Der inzwischen 44-jährige Täter hat mittlerweile seine Strafe erhalten.