Neu-Ulm: Hund in Neu-Ulm aufgefunden: Polizei sucht den Halter

Neu-Ulm

Hund in Neu-Ulm aufgefunden: Polizei sucht den Halter

In Neu-Ulm melden Passanten einen frei laufenden Hund. Nach seiner „Flucht“ durchs Kaufland wird der Vierbeiner von Beamten eingefangen.
    Der Besitzer eines frei laufenden Hundes wird gesucht. Das Tier wurde in Neu-Ulm von der Polizei eingefangen.
    Der Besitzer eines frei laufenden Hundes wird gesucht. Das Tier wurde in Neu-Ulm von der Polizei eingefangen. Foto: Nicolas Armer, dpa (Symbolbild)

    Die Polizei sucht den oder die Besitzerin eines Hundes, der in Neu-Ulm aufgefunden wurde. Mehrere Passanten hätten den frei laufenden Vierbeiner am Samstag im Bereich der Memminger Straße gemeldet. Die Ermittler vermuteten, dass das Tier aufgrund eines Gewitters abgehauen war. Beamte konnten den Hund nach seiner „Flucht“ ins Kaufland einfangen.

    Eine Überprüfung mittels eines Chiplesegerätes erbrachte keinen Treffer zum rechtmäßigen Eigentümer, sodass der Vierbeiner ins Tierheim nach Ulm verbracht werden musste. So wird das Tier beschrieben:

    • Mischling
    • eher älter
    • weiß/schwarz/braunes Fell
    • circa 30 Zentimeter Hüfthöhe

    Der Hundehalter wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm oder dem Tierheim Ulm in Verbindung zu setzen. (AZ)

