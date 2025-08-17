Hund in Neu-Ulm aufgefunden: Polizei sucht den Halter

Die Polizei sucht den oder die Besitzerin eines Hundes, der in Neu-Ulm aufgefunden wurde. Mehrere Passanten hätten den frei laufenden Vierbeiner am Samstag im Bereich der Memminger Straße gemeldet. Die Ermittler vermuteten, dass das Tier aufgrund eines Gewitters abgehauen war. Beamte konnten den Hund nach seiner „Flucht“ ins Kaufland einfangen.

Eine Überprüfung mittels eines Chiplesegerätes erbrachte keinen Treffer zum rechtmäßigen Eigentümer, sodass der Vierbeiner ins Tierheim nach Ulm verbracht werden musste. So wird das Tier beschrieben:

Mischling

eher älter

weiß/schwarz/braunes Fell

circa 30 Zentimeter Hüfthöhe

Der Hundehalter wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neu-Ulm oder dem Tierheim Ulm in Verbindung zu setzen. (AZ)