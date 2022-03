Hund in Neu-Ulmer Gewerbegebiet ausgesetzt

Die Polizei hat die letzte Besitzerin des Tiers bereits ermittelt. Doch die Hintergründe der Tat sind noch unklar.

Am Sonntagmorgen ist ein Mischlingshund in der Straße Im Starkfeld in Neu-Ulm ausgesetzt worden. Das Tier wurde mit einer Hundeleine an einem Fahrradständer angebunden. Das berichtet die Polizei, die die Daten der letzten Besitzerin ermitteln konnte.

Es handelt sich demnach um eine 36-jährige Frau aus dem Landkreis Neu-Ulm. Die Hintergründe zu der Tat sind bislang nicht bekannt. Die Ermittlungen hierzu folgen. Der Hund wurde entsprechend untergebracht. Gegen die Besitzerin wurde Anzeige wegen eines Verstoßes nach dem Tierschutzgesetz erstattet. (AZ)