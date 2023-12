Neu-Ulm

vor 48 Min.

Hunderte Schüler protestieren an FOSBOS nach Anordnung zu Islam-Gebeten

An der FOSBOS in Neu-Ulm war es am Mittwoch zu einer größeren Protestaktion gekommen. Die Schulgemeinschaft sah die Religionsfreiheit in Gefahr.

Plus Nach einem Verbot von Gruppengebeten an der FOSBOS Neu-Ulm kommt es zu einer größeren Protestaktion. Die Schulgemeinschaft sieht die Religionsfreiheit in Gefahr. So reagieren Rektor und Ministerium.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Noch am Tag danach wirkt der Vorfall an der Fachoberschule und Berufsoberschule (FOSBOS) in Neu-Ulm nach. "Man fühlt sich ausgeschlossen", sagt ein Mädchen aus der elften Klasse. Sie trägt ein schwarzes Kopftuch, sei Muslimin. Sie habe sogar kurzzeitig über einen Schulwechsel nachgedacht. Nach einer Anordnung des Schulleiters am Mittwochvormittag nach Islam-Gebeten sah ein Großteil der Schulgemeinschaft die Religionsfreiheit in Gefahr. Es kam zu einer spontanen Protestaktion mit 150 bis 200 Schülerinnen und Schülern. Auch zu Drohungen soll es gekommen sein. Doch liegt womöglich nur ein Missverständnis vor?

Auslöser des Protests war ein aktueller Hinweis, den Rektor Oliver Laqua an der Schule herumgeschickt hatte: "Aus gegebenem Anlass weise ich darauf hin, dass das Beten islamischer Gebetskreise oder Gebetszirkel in den Räumen der FOSBOS Neu-Ulm wie auch in unseren beiden Schulhallen sowie auf dem gesamten Schulgelände untersagt ist. Des Weiteren sind die rituellen Waschungen in den Waschbecken unserer Toilettenanlagen aus hygienischen Gründen strikt verboten [...] Unberührt von dieser Anordnung bleiben schulische Veranstaltungen wie die adventliche Meditation und der ökumenische Gottesdienst, da diese unter Aufsicht einer staatlichen Lehrkraft stattfinden." Bei Nichteinhaltung wurden Sanktionen angedroht.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen