Neu-Ulm

vor 33 Min.

ICE-Trasse: Das sagt die Burlafinger Initiative zur Entscheidung im Stadtrat

Plus Mehr als 900 Unterschriften sammelte die Initiative gegen die neue ICE-Trasse durch Burlafingen. Die Entscheidung im Stadtrat werten sie als "Niederlage für den Stadtbaudirektor".

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Es hatte sich angedeutet, nun steht fest: Die Stadt Neu-Ulm wird in ihrer Stellungnahme an die Deutsche Bahn zur neuen ICE-Trasse zwischen Ulm und Augsburg keine Variante favorisieren. So hat es der Neu-Ulmer Stadtrat am Mittwochabend entschieden. Dabei hatte die Verwaltung einen klaren Favoriten ausgemacht, nämlich den Ausbau der Bestandsstrecke. Weil das aber zur Folge hätte, dass künftig vier statt nur zwei Gleise durch Burlafingen gehen, regte sich vor allem dort Widerstand. Eine Initiative sammelte mehr als 900 Unterschriften. Was hält jene Gruppierung nun von der Entscheidung des Stadtrates?

Peter Linder, einer der Initiatoren der Burlafinger Unterschriftenaktion, war bei der Sitzung im Rathaus dabei. "Es waren weniger Burlafinger da als gedacht", sagt er. Mit dem Ausgang aber seien er sowie seine Mitstreiterinnen und Mitstreiter "zufrieden". Von der neuen Beschlussvorlage der Verwaltung, dass eben doch keine Variante priorisiert werden soll, seien sie "überrascht" gewesen. Davon hätten sie nichts gewusst. Sie hätten erwartet, dass es ein Voting "gegen Burlafingen" gibt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen