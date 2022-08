Wie die IG Metall die Zukunft vom Neu-Ulmer Evobus-Werk sichern will

Lokal Alle Stellen einfach nicht mehr nachzubesetzen, könne nicht funktionieren, kritisiert die IG Metall. Sie fordert ein Zukunftskonzept für Evobus in Neu-Ulm.

Bis zu 600 Stellen könnten beim Evobus-Werk in Neu-Ulm wegfallen – zusätzlich zu den rund 500, die bereits gestrichen worden sind. Bei den Verhandlungen, die die IG Metall und Betriebsrat mit dem Management führen, geht es aber nicht um reine Personalzahlen. "Es geht um viel mehr", sagt Michael Braun, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Ulm.