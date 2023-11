Neu-Ulm

vor 15 Min.

Jonathan war einst eine Frau: Ihre Liebesgeschichte läuft bald im TV

Plus Für die SWR-Doku "Alles Liebe" erzählt das Neu-Ulmer Ehepaar Julia und Jonathan Nelles von seiner Beziehung und wie die beiden mit Jonathans Transsexualität umgingen.

Von Dagmar Hub

Jonathan Nelles lebt in Neu-Ulm. Der 27-Jährige war sein ganzes Leben lang noch nie auf dem Münsterturm, den man wegen der Sanierungsarbeiten seit einiger Zeit nur bis zur Höhe von 70 Metern begehen kann. Ihren ersten Besuch auf den Turm erlebten Jonathan Nelles und seine Frau Julia auf besondere Weise: Die Filmemacherin Almut Röhrl dreht für den Sender SWR einen Film über das Paar. Er wird in der Dokureihe "Alles Liebe" – und der endet auf dem Münsterturm.

Darum geht es in der Doku "Alles Liebe"

Almut Röhrl, Lehrbeauftragte an der Stuttgarter Hochschule der Medien und Inhaberin von "Gretafilm", ist bekannt dafür, komplexe und sensible Themen für TV-Formate verständlich und auch emotional ans Publikum zu bringen. Eines ihrer Themen ist die Liebe von Paaren, die aus dem "normalen" Rahmen fällt. Eines der Formate, für die sie Dokumentarfilme dreht, ist "Alles Liebe!" – und für diese Serie ist auch der halbstündige Film geplant, den sie mit Julia und Jonathan Nelles aus Neu-Ulm in sechs Drehtagen in Neu-Ulm und Ulm aufnahm. Denn das verheiratete Paar hat eine besondere Geschichte: Beide waren schon zu Schulzeiten zusammen, damals, als Jonathan noch Jenny hieß. Das Verrückte: Schon vor Jahren stieß Almut Röhrl bei der Suche nach Protagonisten für einen Film, in dem sie junge lesbische und schwule Paare in ihrem Lebensgefühl porträtiert, auf die beiden. Deshalb sind im Film sogar filmische Rückblenden möglich, die Almut Röhrl aus ihrem damals aufgenommen Material entnehmen wird.

