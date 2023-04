Illegaler Aufenthalt: Polizei fordert 34-Jährigen zur Ausreise auf

In der Neu-Ulmer Innenstadt kontrolliert die Polizei einen 34-jährigen Serben. Weil sein Aufenthalt wohl illegal ist, wurde er zur Ausreise aufgefordert.

Nach einer Kontrolle in Neu-Ulm hat die Polizei einen 34-jährigen Serben zur Ausreise aufgefordert. Die Beamten hätten laut Polizeibericht festgestellt, dass sein Aufenthaltstitel gefälscht und seine Einreise zur Arbeitsaufnahme illegal erfolgte.

Die Kontrolle fand am späten Montagabend in der Neu-Ulmer Innenstadt statt. Der 34-Jährige war mit seinem Auto unterwegs. An seinem Aufenthaltsdokument hätten die Beamten eindeutige Anzeichen für eine Fälschung festgestellt. Zudem würde sich der Mann seit mehr als drei Monaten im Bundesgebiet aufhalten und gehe einer geregelten Arbeit nach. Gegen den 34-Jährigen wurde ein Ermittlungsverfahren wegen Urkundenfälschung und der illegalen Einreise und Aufenthalt eingeleitet. Die Staatsanwaltschaft Memmingen ordnete eine Sicherheitsleistung in vierstelliger Höhe zur Sicherung des Strafverfahrens an. (AZ)