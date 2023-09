Illegales Rennen: Zwei Autofahrer drücken vor der Polizeistreife aufs Gas

Zwei Autofahrer sollen sich in Neu-Ulm ein illegales Rennen geliefert haben. Start war an einer Ampel - Unmittelbar vor einer Polizeistreife.

Ein illegales Rennen sollen sich am Dienstagabend zwei 27 und 31 Jahre alte Autofahrer in Neu-Ulm geliefert haben. Was sie bei ihrem Verhalten womöglich nicht bedacht haben: Eine Streife stand direkt hinter ihnen.

Wie die Polizei mitteilt, hätten die Beamten die beiden Fahrzeuge gegen 21.15 Uhr bemerkt, als sie unmittelbar vor dem Streifenwagen nebeneinander an einer Ampel zum Schnellstart positionierten. Noch bevor die Beamten die beiden Autos kontrollieren konnten, hätten sie erkannt, wie beide Fahrer miteinander kommunizierten. Als die Ampel auf Grün umschaltete, soll beide sofort "Vollgas" beschleunigt haben. Das rechte Auto soll das linke Fahrzeug nach einer kurzen Fahrtstrecke überholt und sich vor ihm einreiht haben.

Beide Fahrzeuge hätte sodann durch eine weitere hinzukommende Streife kontrolliert und gestoppt werden können. Wie schnell beide Autos unterwegs waren, müsse noch ermittelt werden, heißt es. Gegen den 27-Jährigen und 31-Jährigen wurden Strafverfahren eingeleitet. (AZ)