Neu-Ulm/Illerkirchberg

vor 18 Min.

"Folter und Tod": 46-Jähriger wegen Hetze gegen Ece-Mörder verurteilt

Plus Die tödliche Messerattacke von Illerkirchberg machte einen Familienvater aus dem Kreis Neu-Ulm derart fassungslos, dass er sich strafbar machte.

Die Messerattacke von Illerkirchberg, bei der ein 27-jähriger Asylbewerber aus Eritrea die 14-jährige Ece getötet und ihre 13-jährige Schulfreundin schwer verletzt haben soll, hat vermutlich jede und jeden fassungslos gemacht. Auch einen 46-Jährigen aus dem Landkreis Neu-Ulm. Doch seine Reaktion auf die fürchterliche Tat brachte ihn nun auf die Anklagebank am Amtsgericht Neu-Ulm. Der Vater von vier Kindern verurteilt, da brachte ihm auch ein Geständnis nichts.

Passiert war der Mord, zu dem der Prozess am Landgericht Ulm aktuell noch läuft, am 5. Dezember 2022. Der Angeklagte habe die erste Nacht danach nicht schlafen können, erzählt er am Donnerstag der Richterin. Er habe eine Tochter im gleichen Alter wie die beiden Mädchen in Illerkirchberg. Auch die würde jeden Tag zur Bushaltestelle laufen. "Ich hatte ständig Bilder im Kopf und habe mich verrannt."

