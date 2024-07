Betrugsversuch und überteuerte Rechnungen: Gehen unseriöse Handwerker um?

Erst sind 400 Euro für Arbeiten einem Gartenhütten-Dach vereinbart, dann ist plötzlich von einer mittleren vierstelligen Summe die Rede: Nach einem Vorfall am Montag mit Handwerkern in Neu-Ulm ermittelt die Polizei wegen versuchten Betrugs. Am Dienstag berichten die Ermittler von einem ähnlich lautenden Fall in Illertissen. Auch hier kommt es wegen Arbeiten an dem Dach zu Streitigkeiten und die Polizei muss anrücken. Handelte es sich womöglich um dieselben Handwerker?

