Neu-Ulm/Illertissen

vor 18 Min.

Energiekrise: Donaubad schränkt Betrieb ein – was machen andere Bäder?

Lokal Das beheizte Außenbecken und ein Teil der Eislaufanlage bleiben geschlossen, weitere Einschränkungen sind beim Donaubad nicht ausgeschlossen. Das planen andere.

Das Donaubad in Neu-Ulm wird seinen Betrieb angesichts der Gasmangellage einschränken. Der Aufsichtsrat hat am Donnerstag über vier mögliche Szenarien diskutiert – auch eine komplette Schließung wäre möglich gewesen. Doch so weit kommt es nicht, zumindest vorerst. "Es ist der geringste Einschnitt, den wir machen können", sagt Denise Niggemeier, Ulmer Grünen-Stadträtin und Aufsichtsratsmitglied.

