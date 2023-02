Kreis Neu-Ulm beschließt Beteiligung an Sanierung des Illertisser Gymnasiums

Plus Das sanierungsbedürftige Kolleg drohte für Illertissen zur Kostenfalle zu werden. Eine Vereinbarung zwischen Kreis und Träger stimmt nun alle zufrieden.

„Nicht jedes Geschenk ist ein Grund zur Freude“, sagte Landrat Thorsten Freudenberger ( CSU) während der jüngsten Sitzung des Kreisausschusses für Bildung, Kultur und Sport an Wolfgang Ostermann ( SPD) gerichtet. Der Kreisrat und Zweite Bürgermeister von Illertissen nickte zustimmend, er muss es schließlich auch wissen. Schon 2012 übertrug der Orden der Schulbrüder, im Zuge seines Rückzuges nach Österreich, das Kolleggebäude nicht etwa der Diözese Augsburg als Träger des darin beheimateten Gymnasiums, sondern der Stadt Illertissen, die seitdem Miete vom Schulwerk der Diözese bezieht. Weil das Gebäude stark sanierungsbedürftig ist - zunächst wurde von Kosten in Höhe von 50 bis 60 Millionen Euro ausgegangen - verursachte das „Geschenk“ jedoch nicht nur Bauchschmerzen, sondern drohte ein gewaltiges Loch in den Haushalt der Stadt zu reißen.