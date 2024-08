Mein Kind kommt in die Kita: Wie Eltern den Start feinfühlig begleiten

Wenn das Kind in die Krippe oder den Kindergarten kommt, ist das sehr aufregend und eine große Umstellung für die ganze Familie. Für das Kind geht der neue Lebensabschnitt mit einer Veränderung der eigenen Identität und der Rollen innerhalb der Familie einher. Auch starke Emotionen kommen auf. Was können Eltern tun, um ihr Kind zu unterstützen?

„Oft ist so eine erste Trennungssituation auch für Eltern mit Ängsten und Sorgen verbunden“, sagt Sabine Grau von der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatung Landkreis Neu-Ulm der KJF Soziale Angebote Nordschwaben, die zur Katholischen Jugendfürsorge der Diözese Augsburg (KJF Augsburg) gehört. Besonders bei der Verabschiedung sollten Eltern jedoch Sicherheit ausstrahlen und ihren eigenen Trennungsschmerz bewältigen. Denn auch wenn es zunächst schwerfällt: Eine begrenzte Verabschiedung ist gut und ein großer Entwicklungsschritt. „Eltern sind meist beruhigter, wenn sie die Erzieherinnen und Erzieher bereits vorher kennengelernt haben und gut im Kontakt mit den Fachkräften sind, um ihr Kind in sicheren Händen zu wissen“, weiß Sabine Grau. „Dieses Vertrauen hilft den Kindern, sich in der Kita einzugewöhnen und gut da sein zu können.“

So können Eltern ihrem Kind bei der Kita-Eingewöhnung helfen

Vertrautes mitnehmen: Ein vertrauter Gegenstand von zu Hause, etwa ein Kuscheltier, kann dem Kind Geborgenheit und Sicherheit in der neuen Situation bieten.

Festen Ablauf einführen: Die KJF rät: Lassen Sie das Kind anfangs täglich um die gleiche Zeit und mit der gleichen Person in die Kita gehen. Gut ist es auch, wenn der Morgen mit Aufwachen und Fertigmachen immer ähnlich abläuft. So gibt es etwas Gleichbleibendes zwischen den vielen Neuerungen. Versuchen Sie auch – so gut es geht – zusätzliche Veränderungen in der Übergangszeit zu vermeiden. Stehen parallel weitere Neuerungen an, kann es passieren, dass diese das Kind überfordern.

Schrittweise eingewöhnen: Begleiten Sie Ihr Kind nach Absprache mit der Fachkraft anfangs in die Gruppe und steigern Sie die tägliche Aufenthaltsdauer des Kindes vor Ort langsam. Das kann Überforderung vermeiden und das Kind dabei unterstützen, im eigenen Tempo Vertrauen zu den neuen Bezugspersonen vor Ort aufzubauen. Seien Sie währenddessen präsent, aber nehmen Sie sich zurück und beispielsweise nicht aktiv am Spielen teil, sodass das Kind die sichere Basis spürt und gleichzeitig frei für neue Kontakte ist.

Abschiedsritual überlegen: Wenn es an den Abschied vor Ort geht, hilft ebenfalls ein täglich gleiches, kleines Ritual, das dem Kind Orientierung bietet und allen Beteiligten bei der Bewältigung der neuen Situation hilft. Dieses Ritual können Sie gemeinsam mit Ihrem Kind überlegen und so die Vertrauensbasis stärken.

Emotionen begleiten: Unterstützen Sie Ihr Kind bei der Regulation aufkommender Gefühle und halten Sie diese aus – auch wenn es mal laut oder tränenreich wird. Lassen Sie die Gefühle des Kindes zu und trösten Sie.

Eindrücke verarbeiten lassen: Nach dem Kindergartenbesuch brauchen Kinder meist Zeit, um Erlebtes zu verarbeiten. Gestalten Sie den Rest des Tages vor allem in der Anfangszeit daher eher ruhig.

In Neu-Ulm und Illertissen sowie an über 25 weiteren Orten in Schwaben, im Allgäu und im Bayerischen Oberland helfen die Erziehungs-, Jugend- und Familienberaterinnen und -berater der KJF Augsburg bei allen Fragen rund um Erziehung und Familienalltag unkompliziert und kostenfrei weiter. Sie unterliegen der Schweigepflicht.