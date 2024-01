Neu-Ulm/Illertissen

vor 8 Min.

Sex auf Auto-Parkplatz und zu dritt am See: Das ergaben die Ermittlungen

Plus Sex im öffentlichen Raum - daran kann man sich stoßen. Die Ermittlungen der Polizei sind nicht immer ganz einfach. Das zeigen Fälle aus Neu-Ulm und Illertissen.

Von Michael Kroha Artikel anhören Shape

Es waren zwei Fälle, deren Berichterstattung im vergangenen Jahr auf großes Interesse stieß. Auf einem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in Illertissen hat ein Pärchen Sex im Auto und es wurde die Polizei gerufen. Und an einem Badesee in Neu-Ulm beobachtet ein Ehepaar drei Männer beim Geschlechtsverkehr, die daraufhin aber flüchteten. Die Polizei nahm jeweils die Ermittlungen auf, die zwischenzeitlich abgeschlossen sind - mit jeweils unterschiedlichem Ergebnis.

Der Neu-Ulmer Fall ereignete am Sonntag, 11. Juni 2023. Das Ehepaar hatte nach damaligen Angaben der Polizei am Nachmittag beim Sonnenbaden zufällig drei Männer bemerkt, die in einem Gebüsch in der Nähe gerade Geschlechtsverkehr hatten. Die Ehepartner hätten die drei Männer auf ihr Verhalten angesprochen. Daraufhin hätten die umgehend ihre Fahrräder geschnappt und flüchteten. Das Ehepaar verständigte die Polizei. Es sei sofort eine Fahndung nach den drei Männern eingeleitet worden, die aber erfolglos verlief.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen