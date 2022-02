Neu-Ulm / Illertissen

Walzerschritt trotz Pandemie? Wie es Tanzschulen in der Region geht

Tanz und Getümmel, dicht an dicht - auf solche Bilder wird die Tanz-Szene noch ein bisschen warten müssen. Bei Schüler-Tanzkursen ist zum Beispiel vorgeschrieben, Maske zu tragen.

Plus Tanzen mit Maske und Abstand - wie gehen Tanzschulen gerade mit der Pandemie um? Nachgefragt bei "Ten Dance" in Ulm und "Illerdance" in Illertissen.

Von Dagmar Hub

Tanzen bedeutet engen Kontakt, und enger Kontakt ist der größte Risikofaktor in der Pandemie. In den Corona-Lockdowns waren die Tanzschulen im Landkreis deshalb stark betroffen. Inzwischen sind Tanzkurse und Tanz-Workshops wieder möglich - unter bestimmten Voraussetzungen. Viel hat sich verändert, auch in den Tanzschulen. Wie hat sich Corona auf Tänzerinnen und Tänzer ausgewirkt?

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

