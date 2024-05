Im Möbelhaus haben sie sich verliebt – nun feiern sie Eiserne Hochzeit

Kennengelernt haben sich Marianne und Adolf Heiler aus Neu-Ulm bei der Arbeit bei Möbel Mutschler. Inzwischen sind sie seit 65 Jahren verheiratet.

Marianne und Adolf Heiler haben kürzlich ihre Eiserne Hochzeit gefeiert. Rosl Schäufele gratulierte dem Ehepaar in Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger und überbrachte Glückwünsche sowie Blumen und Geschenke.

Marianne Heiler stammt aus Bad Cannstatt, ihr Mann Adolf Heiler lebt hingegen bereits seit Kindertagen in Neu-Ulm. Kennengelernt haben sich die beiden über ihre berufliche Tätigkeit bei Möbel Mutschler. Adolf Heiler war dort als Bauschreiner und Marianne Heiler als Verkäuferin tätig. Adolf Heiler erzählte, wie ihm seine spätere Frau dort erstmals ins Auge gefallen ist und wie er sich ein Herz gefasst und sie damals das erste Mal angesprochen hat. Es sollte sich hieraus die Liebe für ihr gemeinsames Leben entwickeln.

Von der Maximilianstraße in Neu-Ulm zogen sie nach Ludwigsfeld

Die ersten elf Jahre hat das Ehepaar zunächst in einer Mietwohnung in der Neu-Ulmer Maximilianstraße gelebt, ehe sie sich 1970 den Traum vom Eigenheim in Ludwigsfeld erfüllt haben. Bevor sie in das Haus einziehen konnten, standen jedoch intensive Sanierungs- und Renovierungsarbeiten an. Adolf und Marianne Heiler richteten das Haus mit viel Liebe wieder her. Marianne Heiler legte dabei viel Mühe in die Gestaltung des Gartens. Ihre Liebe für Rosen lässt sich auch heute noch an den prächtigen Stauden, die teilweise schon in Blüte stehen, erkennen. Der Garten wird in der Nachbarschaft sehr bewundert und so verwundert es nicht, dass sich, wie Adolf Heiler mit einem kleinen Lächeln berichtet, der ein oder andere schon Blumen aus ihrem Garten holen wollte.

Doch auch von der Welt hat das Ehepaar einiges gesehen. In ihrem gemeinsamen Leben sind sie viel gereist, beispielsweise nach Marokko, Israel, Indien, Jamaika oder in die USA. Von ihren Reisen haben sie einige Mitbringsel mitgebracht, dazu zählt auch eine lebensgroße Holzmaske, die in ihrem Wohnzimmer bewundert werden kann. Einen wichtigen Stellenwert im Leben von Marianne und Adolf Heiler hat die Familie. Seit der Erkrankung von Marianne Heiler kümmert sich ihr Mann mit der Unterstützung der Kinder liebevoll um sie. Zur Familie gehören drei Kinder und mittlerweile vier Enkel. Gemeinsam feiern sie ihren 65. Hochzeitstag mit einem Festgottesdienst in der Pfarrkirche St. Johann Baptist, in der sich Marianne und Adolf Heiler 1959 bereits das Ja-Wort gegeben haben und anschließend in Wiblingen. (AZ)