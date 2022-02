Neu-Ulm

Im Neu-Ulmer Stadtteil Offenhausen entstehen 28 neue Wohnungen

Die städtische Wohnungsgesellschaft Nuwog plant an der Schillerstraße in Neu-Ulm ein Mehrfamilienhaus. Die Visualisierung zeigt, wie es einmal aussehen soll.

Plus An der Schillerstraße in Neu-Ulm sind mehrere Bäume gefällt worden. Grund ist ein Projekt der städtischen Wohnungsbaugesellschaft Nuwog.

Von Michael Ruddigkeit

In den vergangenen Tagen sind in der Schillerstraße in Offenhausen mehrere Bäume gefällt worden. Grund für den Kahlschlag: Auf dem Areal soll ein Mehrfamilienhaus entstehen. Bauherrin ist die Nuwog. Das sagt die städtische Wohnungsbaugesellschaft über den aktuellen Stand des Projekts im Neu-Ulmer Stadtteil.

