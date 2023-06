Neu-Ulm

18:30 Uhr

Umbau nach Pächterwechsel: So sieht es jetzt im neuen Café d'Art aus

Plus Im Juli kehrt nach einem Pächterwechsel und Sanierung wieder Leben in die Neu-Ulmer Institution Café d'Art zurück. Durch das Lokal weht jetzt eine frische irische Brise.

Von Oliver Helmstädter

Im Dezember vergangenen Jahres war Schluss im Café d'Art. Aus persönlichen Gründen hörte die langjährige Pächterin auf. Doch jetzt geht es weiter: Am 1. Juli will das Brüderpaar Agim und Cemail Abdija neu eröffnen.

Die Espressomaschine ist schon da. Foto: Alexander Kaya

(Fast) alles ist neu in der Augsburger Straße: von der Küche über die Theke bis hin zum Gastraum. "Vieles bleibt beim Alten", sagt Agim Abdija. Samt Jazz-Sessions, dem guten alten Klavier und sonstigen Konzerten. Schließlich habe die Vor-Pächterin ja auch nicht wegen Erfolgslosigkeit, sondern aus persönlichen Gründen aufgehört. Somit wollen die Abdijas die Neu-Ulmer Institution als das weiterführen, was es immer war: Ein Treffpunkt für Jung und Alt, der sich insbesondere auch Kunst und Kultur verschrieben hat. Dennoch, so sagt Agim Abdija, habe dem Treffpunkt ein Facelift gutgetan.

