Im Vorfeld in Neu-Ulm sollen Bäume für neue Wohnungen weichen

Plus Die Stadt plant ein neues Baugebiet zwischen Curd-Jürgens-Straße und Bradleystraße. Auf der heutigen Grünfläche sollen Mehrfamilienhäuser entstehen.

Weil die Nachfrage nach Wohnraum anhaltend groß ist, ist die Stadt Neu-Ulm permanent auf der Suche nach Flächen, auf denen gebaut werden kann. Ein geeignetes Grundstück haben die Experten im Rathaus nun im Vorfeld zwischen Curd-Jürgens-Straße und Bradleystraße, südwestlich des Neu-Ulmer Friedhofs, ausgemacht. Dort befindet sich derzeit eine Grünfläche mit einigen Bäumen. Deshalb sind nicht alle Stadträtinnen und -räte von dem Vorstoß der Verwaltung begeistert.