„Immergrün“ kehrt zurück – und bald gibt es auch Lebkuchen in der Glacis-Galerie

Neu-Ulm

„Immergrün“ kehrt zurück – und bald eröffnet Lebkuchen Schmidt in der Glacis-Galerie

In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm tut sich in nächster Zeit einiges. Center-Managerin Melissa Esin kündigt mehrere Neueröffnungen an.
Von Michael Ruddigkeit
    In der Glacis-Galerie in Neu-Ulm stehen in nächster Zeit mehrere Neueröffnungen an. Foto: Michael Ruddigkeit

    Das Getränkeunternehmen Waterdrop hat kürzlich seinen Laden in der Glacis-Galerie geräumt. Damit gibt es im Neu-Ulmer Einkaufszentrum einen weiteren Leerstand. Doch das soll nicht lange so bleiben. Center-Managerin Melissa Esin kündigte mehrere Neueröffnungen an. Unter anderem eröffnet Lebkuchen Schmidt demnächst eine Filiale in Neu-Ulm. Und auch in der Gastronomie im ersten Stock tut sich was.

