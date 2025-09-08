„Immergrün“ kehrt zurück – und bald eröffnet Lebkuchen Schmidt in der Glacis-Galerie

Das Getränkeunternehmen Waterdrop hat kürzlich seinen Laden in der Glacis-Galerie geräumt. Damit gibt es im Neu-Ulmer Einkaufszentrum einen weiteren Leerstand. Doch das soll nicht lange so bleiben. Center-Managerin Melissa Esin kündigte mehrere Neueröffnungen an. Unter anderem eröffnet Lebkuchen Schmidt demnächst eine Filiale in Neu-Ulm. Und auch in der Gastronomie im ersten Stock tut sich was.

Michael Ruddigkeit Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89231 Neu-Ulm Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis