„Immergrün“ kehrt zurück – und bald eröffnet Lebkuchen Schmidt in der Glacis-Galerie

Das Getränkeunternehmen Waterdrop hat kürzlich seinen Laden in der Glacis-Galerie geräumt. Damit gibt es im Neu-Ulmer Einkaufszentrum einen weiteren Leerstand. Doch das soll nicht lange so bleiben. Center-Managerin Melissa Esin kündigte mehrere Neueröffnungen an. Unter anderem eröffnet Lebkuchen Schmidt demnächst eine Filiale in Neu-Ulm. Und auch in der Gastronomie im ersten Stock tut sich was.
Neu-Ulm
