In den Nelson Barracks haben Künstler seit 30 Jahren eine Heimat

Lokal Die Ateliergemeinschaft Nelson Barracks feiert ihr Jubiläum. 13 Künstlerinnen und Künstler sind dort unter einem Dach vereint – und kommen noch immer bestens miteinander aus.

Seit inzwischen 30 Jahren bietet das Haus in der Hirthstraße 3 Künstlerinnen und Künstlern eine Heimat. An eine Kaserne, zu der das Gebäude einst gehörte, erinnert zwischen Bildern, Skulpturen, Staffeleien und Farbtuben kaum noch etwas. Die Künstlerinnen und Künstler haben sich im Laufe der Jahrzehnte gut eingerichtet. Das Jubiläum soll bald gefeiert werden.