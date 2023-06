Neu-Ulm

In der Caponniere gibt es wieder was zu sehen

Plus Die Freie Künstlergruppe Ulm/Neu-Ulm sowie eingeladene Künstlerinnen und Künstler haben jede Nische des ehemaligen Festungsgebäudes mit ihren Werken gefüllt.

Von Dagmar Hub

Die Caponniere IV bietet als ehemaliges Festungsgebäude jede Menge Nischen und Gewölbe – und sie ist nicht einfach zu bespielen, da die Ausstellungsflächen sehr groß sind. Einer von Pia Leupold organisierten Ausstellung der Freien Künstlergruppe Ulm/ Neu-Ulm, die zudem befreundete Künstler und Künstlerinnen eingeladen hat, gelingt dies jedoch – jede Nische der Caponniere bietet beim Rundgang eine neue Überraschung.

Kontrastreicher könnte eine Ausstellung kaum sein

18 Künstlerinnen und Künstler, so viel Farbe, so derart unterschiedliche Arbeitsweisen, Perspektiven, Motive – kontrastreicher könnte die Ausstellung kaum sein. Und dann, inmitten all der Farben und der sogar wie selbstleuchtend wirkenden Fabelwesen von Peter Konold, biegt man um eine Ecke – und steht im Grau, in faszinierenden grauen Werken der in Argentinien geborenen und in Neu-Ulm lebenden Bauingenieurin und Künstlerin Anne Öferle. Kein tristes Grau – ein Grau, das Hinschauen verlangt, um Details zu erkennen. Eines ihrer spannendsten Werke erinnert stark an Banksys „Mädchen mit Ballon“ – aber es ist eine ganze Schar Kinder, die auf Anne Öfeles Bild im Grau um ein Mädchen mit dem roten Luftballon herum spielt.

