In der Glacis-Galerie gibt's jetzt türkische Maultaschen

Türkische Spezialitäten werden jetzt auf der "Grünen Brücke" in der Glacis-Galerie angeboten. Auch in direkter Nachbarschaft tut sich was.

Die neue Chefin Güzlüm Dibek legt am Tag vor der Eröffnung noch letzte Hand an. Es wird gewienert hier, geputzt dort. Doch im Grunde scheint alles fertig für die Eröffnung des Simit Plus am Donnerstag. 1. Juni, um 7 Uhr.

Dibek ist Franchisenehmerin eines 2015 gegründeten Unternehmens, das laut Homepage in ganz Europa Filialen plant. Auch eine Bäckerei für türkische Backwaren in Beimerstetten sowie das Simit-Lokal in der Ulmer Frauenstraße gehören zum Firmenreich.

Café, Bäckerei und Imbiss will das Simit Plus in der Glacis-Galerie zeitgleich sein. Foto: Oliver Helmstädter

Simit Plus und Veganland kommen in die Glacis-Galerie Neu-Ulm

Im neuen Simit Plus auf der Grünen Brücke wagt Dibek einen breiten Spagat: Dieser reicht vom Frühstück bis zum Abendessen. Neben Backwaren wie dem Simit, also türkischen Sesamkringeln, gibt es also auch warme Gerichte: von "Bosporus Chicken" über "Chili Nudeln" bis hin zum Manti, den türkischen Maultaschen.

Zum Frühstück gibt's etwa die typisch türkische Linsensuppe oder auch das "Simit Plus Frühstück", das nebst normalen Semmeln auch den türkischen Fadenkäse beinhaltet. Wem das zu exotisch ist: Es gibt auch Gouda.

Neues tut sich auch in direkter Nachbarschaft, ein anderes türkisches Franchisekonzept soll nebenan eröffnen: Wann Veganland allerdings Cigköfte in Fladenbrot serviert, ist noch unklar. Klar ist allerdings, dass Trachtenmode Krüger/D-Quadrat eine neue Heimat gefunden hat – und zwar gegenüber, auf einer Fläche, auf der zuletzt Turnschuhe verkauft wurden.