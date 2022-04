In der Neu-Ulmer Eissporthalle findet eine Rollerdisco statt

In der Eissporthalle am Donaubad in Neu-Ulm soll dieses Jahr alle zwei Wochen eine Rollerdisco stattfinden. Los geht es am Samstag, 30. April.

Zum Start in die Inlinesport-Saison gibt es in der Eissporthalle am Donaubad eine Rollerdisco. Los geht es am Samstag, 30. April, von 18 bis 23 Uhr. Neben Disco-Musik gibt es ein breites Angebot an Speisen und Getränken. „Im vergangenen Jahr war es nur ein Experiment“, sagt Organisator Patrick Meissner, „aber in diesem Jahr starten wir – wenn es Corona etc. zulässt – richtig durch und wollen die Rollerdisco alle zwei Wochen veranstalten.“

Dies müssen Disco-Besucher in der Inline-Sporthalle in Neu-Ulm beachten

Die Sportgeräte kann man selbst mitbringen, oder vor Ort kostenfrei K2 Inline-Skates testen. Die Eintrittspreise betragen für Erwachsene fünf Euro, ermäßigt vier Euro und für Kinder drei Euro. Zu beachten gilt: Für den speziell in der Inline-Sporthalle verlegten Hartgummi-Boden, den es laut Donaubad nur in wenigen Arenen in Deutschland gibt, muss an den Inlinern und Rollern das Bremsgestell abmontiert werden, denn sonst könnte der Boden beschädigt werden.

„Und das ist überhaupt der Clou bei der Inline-Disco: auf dem total ebenen Kunststoff-Boden gleiten die Rollen vollkommen leicht und ohne Vibrationen, anders als zum Beispiel auf Asphalt“, unterstreicht Meissner, der als Spieler demnächst auch mit seinem Eishockey-Team Devils Ulm/ Neu-Ulm über den Spezialboden gleiten wird: im Kampf um die bayerische Inlinehockey-Meisterschaft. Das ist aber noch ein ganz anderes Thema. Vielmehr freuen sich die Rollerdisco-Veranstalter darauf, dass das Event nun alle zwei Wochen stattfinden wird. (AZ)