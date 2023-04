Es gibt russlanddeutsche Geschichte in Gedichten in der Neu-Ulmer Putte

Alisha Gamisch verarbeitet ihre Familiengeschichte in Gedichten. In ihren Versen lässt sie eine Oma erzählen – von Migration, Politik und ihren Traditionen.

Die Ulmer Volkshochschule ist mit ihrer Reihe "vh Literatur goes …" bald in Neu-Ulm zu Gast. In den Räumen der Putte liest Lyrikerin Alisha Gamisch am Freitag, 12. Mai, aus ihrem Gedichtband "Lustdorf".

Die junge Lyrikerin – Gamisch ist Jahrgang 1990 – spricht in ihren Gedichten von einer russlanddeutschen Geschichte, die sich durch eine Oma erzählt. Von einer Rückkehr, die eigentlich keine Rückkehr, sondern eine Migration ist; in einer Muttersprache, die eigentlich keine Muttersprache ist, sondern Omasprache: "wenn eine oma spricht / höre ich zweihundert jahre gefrorene sprache".

"Lustdorf" ist ein Dialog von Alisha Gamisch mit ihrer Großmutter

Das Debüt von Alisha Gamisch – erschienen 2020 im Verlagshaus Berlin – ist ein Dialog der Enkelin mit der Oma. Ein Dialog über Putin, Borschtsch und Sex, eine Sprache zwischen Kyrillisch und Latein, eine Umschrift von Lust genauso wie von Traumata: "was vererben wir und was / behalten wir lieber für uns?". Gamisch selbst ist in Deutschland, genauer in Tegernsee geboren, hat in München und London Germanistik und Anglistik studiert und lebt heute in Berlin. 2016 hat sie das feministische Online-Magazin wepsert.de mitgegründet, bei dem sie über Feminismus und Literatur schreibt und Lesungen organisiert.

Die vh bietet am Samstag, 13. Mai, außerdem einen Lyrik-Workshop mit der Autorin an. Info unter 0731/153034. (AZ)