In der Petruskirche in Neu-Ulm heißt es wieder: "Komm, spiel mit!"

Das Spiele-Event mit mehr als 2800 Brettspielen findet am Wochenende in Neu-Ulm statt. Diesmal gibt es zur Veranstaltung auch einen Gottesdienst.

Zum 37. Mal geht am Wochenende "Komm, spiel mit!" in der Neu-Ulmer Innenstadt über die Bühne. Ort des Brettspiel-Spektakels war jahrelang das Edwin-Scharff-Haus, heuer findet es erneut in und unter der Petruskirche statt. Veranstalteter ist die Evangelische Jugend im Dekanatsbezirk Neu-Ulm. Zur Auswahl stehen mehr als 2800 Brettspiele. Geöffnet ist am Samstag, 12. November, von 11 bis 19 Uhr und am Sonntag, 13. November, von 11.30 bis 18 Uhr.

Vor dem Brettspiel-Spektakel in Neu-Ulm gibt es einen Gottesdienst

"Ein Wochenende lang wird hier gespielt, was das Zeug hält, denn wir finden, dass Spielen am Tisch mit echten Menschen nicht zu kurz kommen darf", sagt Dekanatsjugendreferentin Ute Kling. Zahlreiche ehrenamtliche Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter könnten bei Bedarf die Regeln der Spiele erklären. Daneben gebe es viele attraktive Angebote wie Turniere für Kinder und Erwachsene, eine Spiele-Erfinder-Werkstatt, ein Kinder-Spiele-Paradies mit Bauecke, ein Spielecafé und warme Snacks.

Erstmalig findet zudem am Sonntag ein „Komm, spiel mit!“-Gottesdienst statt. "Umgeben von zahlreichen Brettspielen wollen wir diesen Gottesdienst spielerisch-kreativ zusammen gestalten", so Ute Kling. Beginn in der Petruskirche ist um 10 Uhr. (AZ)