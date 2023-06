In der Ratiopharm-Arena Neu-Ulm wird's am Wochenende kreativ

Ein kreatives Wochenende erwartet Neu-Ulm am 24. und 25. Juni: Bastelfreunde kommen dann bei der Ulm-Kreativ-Messe in der Ratiopharm Arena auf ihre Kosten.

Die Veranstaltung ist bei der ersten Ausgabe bis in den letzten Winkel ausgebucht; alle verfügbaren Standplätze waren nach Angaben des Veranstalters schnell vergeben. Über 70 nationale und internationale Aussteller präsentieren sich im Juni mit originellen Ideen und hochwertigen Produkten.

Das ist geboten bei Ulm-Kreativ in Neu-Ulm in der Arena

Die Ulm-Kreativ bietet Trends aus den Bereichen Handarbeit, Basteln sowie Gestalten. Die Themen- und Angebotspalette ist bunt wie das Leben selbst: sie umfasst Bastel- und Hobbybedarf, Mal- und Zeichenzubehör, Papier, Schmuck, Diamondpainting, Keramik oder Glasarbeiten. Einen großen Schwerpunkt nimmt in diesem Jahr textiles Gestalten von Stoffen und Nähmaschinen ein.

Handarbeit bedeutet nicht nur Nähen und Stricken, denn auch beim Backen können Ideen verwirklicht werden. Bei einigen Ausstellern gibt es für kreative Tortenkünstler alles rund ums Backen, Naschen und Verzieren.

Die Messe öffnet am 24. und 25. Juni ihre Türen und lädt samstags von 10 bis 18 Uhr sowie sonntags von 11 bis 17 Uhr zum Stöbern ein. Der Eintritt beträgt für Erwachsene sieben Euro, für Schüler und Studenten sechs Euro. Kleine Besucher unter acht Jahren haben freien Eintritt. Um längere Warteschlangen an der Tageskasse zu vermeiden, können Interessierte ihre Tickets im Vorfeld über die Messehomepage erwerben und sogar direkt ausdrucken. Unter www.ulmkreativ.de finden.

Rumänische Business-Messe

Wer die rumänische Kultur und Zivilisation kennenlernen will, ist am Samstag, 24. Juni, ebenfalls in der Arena gut aufgehoben. Es findet parallel die EXPO RomânIA, die Rumänische Business-Messe statt. Zugang über den VIP-Eingang. (AZ)