In der Stadt Neu-Ulm bleibt zu vieles unerledigt

Plus In finanziell schwierigen Zeiten steht die Große Kreisstadt besser da als zunächst befürchtet. Dennoch hat sie seit Jahren ein Problem: Sie nimmt sich zu viel vor.

Bisher ist die Stadt Neu-Ulm finanziell besser über die Runden gekommen als gedacht, und auch im nächsten Jahr sieht es nicht so finster aus wie befürchtet. Nun hat der Stadtrat den Haushalt für 2023 verabschiedet. Es war viel von der Krise die Rede, aber auch davon, dass sich die Stadt immer noch zu viel vornimmt – und am Ende eine Menge Geld übrig bleibt.