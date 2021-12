Neu-Ulm

vor 50 Min.

In der Stadtbücherei Neu-Ulm baumeln Wünsche am Weihnachtsbaum

So sieht er aus, der Gaben- und Wunschbaum der Stadtbücherei Neu-Ulm. Noch ist hier Platz für viele weitere Wunschzettel - bis zum 18. Dezember.

Plus Kinder und Jugendliche dürfen in der Stadtbücherei Neu-Ulm kleine Wunschzettel an den Christbaum hängen - und jeder kann helfen, die Träume zu erfüllen.

Von Dagmar Hub

Die Wünsche der Kinder seien heute größer und teurer als früher, wird immer wieder erzählt. Der Gaben- und Wunschbaum der Stadt Neu-Ulm, der in der Stadtbibliothek in der Steubenstraße aufgestellt ist, und der Kinderwünsche erfüllen helfen soll, berichtet etwas anderes: Glasmurmeln und Öko-Fingerfarbe möchte ein Kind zum Beispiel gern zu Weihnachten geschenkt bekommen.

