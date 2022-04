Neu-Ulm

06:30 Uhr

Nächstes Großprojekt in Neu-Ulm: 70 neue Wohnungen sollen entstehen

In der Turmstraße östlich der Memminger Straße in Neu-Ulm sollen vier neue Wohnhäuser entstehen. Dieser Entwurf zeigt, wie sie aussehen könnten.

Plus Ein Grundstück östlich der Memminger Straße soll neu bebaut werden. Für den Investor ist es bereits das dritte Großprojekt in Neu-Ulm.

Von Michael Ruddigkeit

In der Turmstraße in Neu-Ulm soll ein bis zu siebenstöckiger Gebäudekomplex errichtet werden. Für das Areal östlich der Memminger Straße wurde ein Wettbewerb ausgelobt, den das Ulmer Büro ZG Architekten für sich entschied. Auf Grundlage dieses Entwurfs wird die Planung nun weiterentwickelt. Das beschloss der zuständige Ausschuss einstimmig. Der Investor und Eigentümer des Grundstücks baut gerade ganz in der Nähe an einem weiteren Großprojekt.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen