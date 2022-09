Neu-Ulm

vor 50 Min.

In Neu-Ulm eröffnet eine Bankfiliale, die eher an eine Bar erinnert

Lokal Dauerbaustellen von Bank-Gebäuden ist Neu-Ulm gewöhnt. Jetzt gibt es eine weniger. Und das Haus erstrahlt vor allem im Inneren in einem ungewöhnlichen Stil.

Von Oliver Helmstädter

Das markante Eckgebäude an der Insel in Neu-Ulm sollte eigentlich schon im zweiten Halbjahr 2017 wieder eröffnet werden. Wegen der schlechten Bausubstanz des Gebäudes verzögerte sich die Sanierung jedoch erheblich. Während sich die Sparkasse Ulm mit der Renftle-Ruine am Petrusplatz noch abmüht, ist das Gebäude an der Kleinen Donau am Ziel. "Es war ein steiniger Weg", sagte ein erleichterter Vorstandsvorsitzender Steffen Fromm bei einer Eröffnungsfeier am Mittwoch.

