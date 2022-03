In Neu-Ulm gehen die Katalysatoren-Diebe um

Wer macht denn so was? Wieder bauten Unbekannte Katalysatoren aus Autos aus. Die Gründe liegen jedoch auf der Hand.

Am Donnerstag wurden an zwei geparkten BMW in Neu-Ulm jeweils die Katalysatoren entwendet. Zunächst meldete sich eine 22-jährige Fahrzeughalterin bei der Polizei. Sie hatte gegen 0 Uhr ihren BMW ordnungsgemäß in der Ringstraße am rechten Fahrbahnrand geparkt. Als sie gegen 11 Uhr losfahren wollte, stellte sie fest, dass der Katalysator von der Auspuffanlage ihres Pkw abgetrennt wurde.

Auch in der Reinzstraße in Neu-Ulm wird ein Kat gestohlen

Um 14.15 Uhr meldete sich dann eine weitere 28-jährige Fahrerin, die ihren Dreier-BMW auf einem Mitarbeiterparkplatz einer Firma in der Reinzstraße in Offenhausen abgestellt hatte. Hier wurde auf die gleiche Weise der Katalysator vom Fahrzeug demontiert und mitgenommen. Die Täter bockten die Fahrzeuge jeweils auf und durchtrennten, vermutlich mit einer akkubetriebenen Säbelsäge, die Auspuffrohre im Bereich der Katalysatoren. Je Fahrzeug wird von einem Schaden von mindestens 1000 Euro ausgegangen. Wer in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht hat oder Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm zu melden, Telefon 0731/8013-0.

Warum werden Kats gestohlen?

Dass Katalysatoren begehrtes Diebesgut sind, liegt nach Angaben des ADAC nicht am gestiegenen Öko-Bewusstsein der Ganoven, sondern am wertvollen Innenleben der Kats. Katalysatoren enthalten kleinste Mengen der Edelmetalle Palladium, Platin und Rhodium. Da diese Edelmetalle sehr teuer sind und die Rohstoffpreise in jüngster Zeit stark angestiegen sind, lohnt sich das Recycling eines Katalysators, der bis zu fünf Gramm der Edelmetalle enthält. (AZ)