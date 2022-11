In Neu-Ulm hat der mittelalterliche Weihnachtsmarkt begonnen

Die Innenstadt steht jetzt im Zeichen des Mittelalters. Der Neu-Ulmer Weihnachtsmarkt dauert bis 22. Dezember.

Bei schmuddeligem Novemberwetter hat am Freitag der mittelalterliche Weihnachtsmarkt in Neu-Ulm begonnen. Noch bis Donnerstag, 22. Dezember, sorgen Händler, Handwerker und Musiker auf dem Rathausplatz und dem Johannesplatz für Adventsstimmung und historisches Flair. Offizielle Eröffnung mit Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger ist am Samstag, 26. November, um 18 Uhr.

Offizielle Eröffnung des mittelalterlichen Weihnachtsmarkts in Neu-Ulm

Dabei werden Stelzenengel umherlaufen und kleine Geschenke verteilen. Um 16.30 und 17.30 Uhr ist der Gauklerkönig Fabio Esposito zu Gast. Ab 18 Uhr unterhält der Posaunenchor Pfuhl. Um 19.30 Uhr gibt es eine Feuershow der Feuersbrunft Esslingen.

Die Öffnungszeiten sind: Montag bis Mittwoch von 11.30 bis 21.30 Uhr, Donnerstag bis Samstag von 11.30 bis 22 Uhr und Sonntag von 11.30 bis 21.30 Uhr. (AZ)