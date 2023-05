Neu-Ulm

12:00 Uhr

Neu-Ulm auf einer "Lauschtour" erleben: Das hat das neue Angebot zu bieten

Der Startpunkt zur rund 4,3 Kilometer langen Lauschtour "Festungs- und Donaublicke in Neu-Ulm" befindet sich in der Schießhausallee.

Plus Im Glacis-Park gibt es erstaunlich viel zu entdecken – und zwar per Smartphone-App. Die Tour "Festungs- und Donaublicke in Neu-Ulm" ist nun freigeschaltet.

Von Franziska Wolfinger

"Das hier ist eine der größten Festungen Europas", sagt Stadtführer Jörg Zenker. Eine echte Attraktion also, die Neu-Ulm mit dem Glacis und der Bundesfestung da zu bieten hat. In einer neuen Lauschtour können Spaziergängerinnen und Spaziergänger im Glacispark übers Smartphone nun mehr über diese Wehranlage erfahren.

Hier verläuft die Neu-Ulmer Lauschtour

Die Lauschtour in Neu-Ulm startet dabei am Parkplatz in der Schießhausallee. Eine große Tafel markiert den Start. Der Weg führt erst in den Park, macht dann bald eine Biegung nach rechts und folgt dem Wassergraben bis etwa zum Barfüßerbiergarten. Auf der anderen Seite des Grabens geht es zurück bis zum Wasserturm, dann hinaus aus dem Park Richtung Donau, am Fluss entlang bis in die Innenstadt, wo es spannendes zur Kirche St. Johann Baptist zu erfahren gibt, und schließlich zurück zum Ausgangspunkt. Kleine braune Tafeln markieren die sogenannten Lauschpunkte, an denen es Infos auf die Ohren gibt. Wer die Tour machen will, könne an jedem Lauschpunkt einsteigen, erklärt Wolfgang Dieterich, Geschäftsführer der Ulm/Neu-Ulm Touristik GmbH.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen