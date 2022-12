In Neu-Ulm war ein Trickbetrüger erfolgreich

Jeder kennt sie: die dubiosen Anrufe oder Mitteilungen über angebliche Gewinne. Die meisten Menschen legen gleich auf. In Neu-Ulm ist nun aber eine Frau hereingefallen.

Bei der Polizeiinspektion Neu-Ulm wurden erneut mehrere Callcenterbetrugsversuche zur Anzeige gebracht. Dabei bekamen mehrere Personen Anrufe von vermeintlichen Polizeibeamten, welche versuchten, durch die bekannten Maschen eine Geldübergabe oder eine Übergabe von Wertgegenständen zu erwirken. Da den angerufenen Personen jedoch die jeweilige Masche bereits bekannt war, kam es in keinem der angezeigten Fälle zu einer Schädigung. Insgesamt wurden fünf Fälle zur Anzeige gebracht. Die Dunkelziffer der Versuche dürfte weit höher liegen.

Trickbetrüger bei Frau aus Neu-Ulm erfolgreich

Eine 52-Jährige fiel jedoch auf ein Gewinnversprechen herein. Diese erhielt bereits im November eine Nachricht per Messenger-App auf ihr Mobiltelefon. Dabei wurde ihr mitgeteilt, dass sie 800.000 Euro gewonnen hätte. Um den Geldbetrag ausbezahlt zu bekommen, solle sie jedoch zuvor eine Gebühr in dreistelliger Höhe entrichten. Diesen Betrag sollte sie auf ein deutsches Konto überweisen. Offensichtlich war dieses Empfängerkonto jedoch bereits gesperrt, weshalb die Überweisung nicht durchgeführt werden konnte. Daraufhin sollte nun eine Überweisung auf ein ausländisches Konto erfolgen.

Im guten Glauben an den Gewinn überwies die 52-Jährige daraufhin auch eine mittlere dreistellige Summe auf das genannte Konto. Da bislang ein Gewinn nicht ausbezahlt wurde, erstattete die Betrogene Anzeige. Die Polizeiinspektion Neu-Ulm hat für alle angezeigten Fälle die weiteren Ermittlungen aufgenommen. (AZ)