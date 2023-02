Schöffen gesucht: So können Sie bei Gericht an Strafprozessen mitwirken

Wer am Gericht an Strafprozessen mitwirken will, kann sich jetzt bei der Stadt Neu-Ulm bewerben. Doch Interessenten müssen gewisse Voraussetzungen erfüllen.

Für die Amtszeit von 2024 bis 2028 werden in Neu-Ulm Frauen und Männer gesucht, die am Amtsgericht Neu-Ulm und Landgericht Memmingen in der Funktion von Schöffen als Vertreter des Volkes an der Rechtsprechung in Strafsachen teilnehmen. Wer sich zur Wahl stellen möchte, kann sich bis zum 15. März bei der Stadt Neu-Ulm bewerben.

Was von Schöffinnen und Schöffen erwartet wird

Gesucht werden Männer und Frauen, die in der Stadt Neu-Ulm wohnen und am 1. Januar 2024 mindestens 25 und höchstens 69 Jahre alt sein werden. Wählbar sind deutsche Staatsangehörige, die die deutsche Sprache ausreichend beherrschen. Wer das Schöffenamt ausüben möchte, sollte über soziale Kompetenz verfügen. Lebenserfahrung und Menschenkenntnis werden ebenso vorausgesetzt.

Das verantwortungsvolle Amt eines Schöffen verlange in hohem Maße Unparteilichkeit, Selbstständigkeit und Reife des Urteils, aber auch geistige Beweglichkeit und – wegen des anstrengenden Sitzungsdienstes – gesundheitliche Eignung, teilte die Stadt mit. Objektivität und Unvoreingenommenheit müssten auch in schwierigen Situationen gewahrt werden.

Bewerbungen sind bis 15. März bei der Stadt Neu-Ulm möglich

Juristische Kenntnisse sind für das Amt nicht erforderlich. Es wird jedoch vorausgesetzt, dass Schöffen bereit sind, Zeit für die nötigen Weiterbildungen zu investieren. In Neu-Ulm werden insgesamt 28 Frauen und Männer gesucht. Der Neu-Ulmer Stadtrat schlägt anhand der eingegangenen Bewerbungen doppelt so viele Kandidatinnen und Kandidaten vor, wie Schöffen benötigt werden. Aus diesen Vorschlägen wählt der Schöffenwahlausschuss beim Amtsgericht in der zweiten Jahreshälfte 2023 die Haupt- und Ersatzschöffen.

Interessenten können sich bei der Stadtverwaltung Neu-Ulm bewerben. Die Voraussetzungen für das Schöffenamt sind auf der städtischen Homepage www.neu-ulm.de unter "Aktuelles" zusammengefasst. Hier kann auch das entsprechende Bewerbungsformular heruntergeladen werden. Weitere Informationen gibt es auch auf der Website: www.schoeffenwahl2023.de.

Bewerbungen für das Schöffenamt müssen spätestens am Mittwoch, 15. März 2023, bei der Stadtverwaltung Neu-Ulm, Abteilung Sicherheit und Ordnung (Ludwigstraße 17, 89231 Neu-Ulm) abgegeben oder per Post eingesandt werden. (AZ)