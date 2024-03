In Neu-Ulm werden "Stammtischkämpfer" gesucht

Wie das Haus der Nachhaltigkeit Menschen in einem Workshop lehren will, die Demokratie gekonnt zu verteidigen.

Unter dem Motto „Werde Stammtischkämpfer*in“ veranstaltet das Haus der Nachhaltigkeit im ehemaligen Sport-Sohn in Neu-Ulm einen Workshop gegen rechte und diskriminierende Parolen.

Der Workshop in der Augsburger Straße 23-25 wird gemeinsam organisiert von der Vereinigung der Verfolgten des Naziregimes - Bund der Antifaschistinnen und Antifaschisten, dem Festival contre le racisme und dem Haus der Nachhaltigkeit (HdN). Die Referierenden kommen von der Kampagne „Aufstehen gegen Rassismus“.Wann? Am Montag, 15. April, von 17 bis 20 Uhr.

Worum geht es? Auf der Arbeit, im Sportverein, in der Familie oder auf der Straße fallen Sprüche, die vielen Menschen die Sprache verschlagen. "Später ärgern wir uns, hätten gerne den Mund aufgemacht und widersprochen, die rechten Parolen nicht einfach so stehen gelassen", schreibt Ute Brischar, Mitglied im Vorstandsteam des Hauses der Nachhaltigkeit in einer Ankündigung.

Das Haus der Nachhaltigkeit in Neu-Ulm kämpft gegen Rassismus

Hier setze das Stammtischkämpfer- und Stammtischkämpferinnen-Seminar an. Es soll Menschen in die Lage versetzen, die Schrecksekunde zu überwinden, Position zu beziehen und deutlich zu machen: Das nehmen wir nicht länger hin! Denn der Stammtisch sei überall: an der Kasse des Supermarktes, am Arbeitsplatz, auf dem Spielplatz oder in der Bahn.

Durch Widerspruch und deutliches Positionieren soll gezeigt werden, dass es möglich sein kann die Stimmung im Umfeld zu beeinflussen und unentschlossenen Menschen ein Beispiel geben. Im Workshop werden daher Strategien vermittelt, die es ermöglichen, diskriminierenden Sprüchen und rechter Hetze Paroli zu bieten. In Theorie und Praxis werden gängige rechte Positionen untersucht und geübt, das Wort zu ergreifen und für solidarische Alternativen zu streiten statt für Ausgrenzung und Rassismus.

Die Teilnehmendenzahl ist begrenzt. Anmeldung per Mail unter: vvn_ulm@web.de für die Veranstaltung an. Weitere Informationen zu der Veranstaltung und zum Haus der Nachhaltigkeit: www.h-d-n.org. (AZ)