In Neu-Ulm wird am Freitag und Samstag der Sport gefeiert

Der erste Höhepunkt des "My Team Sport Festivals" bei Sport-Sohn in Neu-Ulm war kein sportlicher. Aber der Kick ist zumindest unterhaltsam.

Die "Joma Arena" an der Memminger Straße ist zum Bersten voll, als am Freitag das Spiel des Jahres ansteht, der "Classico". Kein großes Problem, denn viele Sitzplätze gibt es hier nicht. Und geregnet hat es auch. Aber, es ist zumindest das Spiel des Jahres aus Rathaus-Sicht: denn gewählte Volksvertreter duellieren sich selten mit den besten Kickern aus Dezernat 1 bis 3. OB Kathrin Albsteiger ließ ihre Kickschuhe lieber im Spind und beschränkte sich aufs Anfeuern - beider Seiten.

Am Samstag, 1. April, geht es weiter bei Sport-Sohn an der Memminger Straße mit dem "My Team Sport Festival". Ab 10 Uhr werden Sportarten wie Pickle-Ball und Crossminton vorgestellt. Und es kickt das integrative Team der Donauflanke. Auszuprobieren gibt es zudem viel: Von Kickdarts, Torwandschießen über Bogensport bis zur Roten am Grill. (heo)