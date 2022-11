Neu-Ulm

12:45 Uhr

Neu-Ulm will mobilen Blitzer kaufen und rüstet bestehende Anlagen nach

Einen Blitzer-Anhänger will sich die Stadt Neu-Ulm anschaffen. Unser Bild zeigt eine mobile Messanlage an der B10 in Ulm.

Plus Illertissen hat einen, Ulm sogar zwei: Jetzt will auch die Stadt Neu-Ulm einen Blitzer-Anhänger kaufen. Doch das steht noch unter Vorbehalt.

Von Michael Ruddigkeit

Bislang überwacht die Stadt Neu-Ulm mit vier fest installierten Anlagen die Geschwindigkeit im Straßenverkehr. Künftig soll noch ein weiterer Blitzer dazukommen, der in einem Anhänger verbaut und somit flexibel einsetzbar ist. Solche Geräte gibt es beispielsweise bereits in Illertissen, Ulm und im Alb-Donau-Kreis. Für den Blitzer-Anhänger muss die Stadt aber ordentlich Geld in die Hand nehmen.

