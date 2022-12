In "Solo" am Theater Neu-Ulm steckt ganz viel von der Doppelstadt

Plus "Solo" am Theater Neu-Ulm bietet Bekanntes, Überraschendes und ganz viel aus Ulm und Neu-Ulm. Die Premiere endet mit einem rührenden Moment.

Elke, Mathilda, Sabine: Gibt es einen Grund, warum Klaus Egger von jeder Frau verlassen wurde, mit der er zusammenlebte oder verheiratet war? Im abendfüllenden "Solo" nach dem österreichischen Autor Stefan Vögel sinniert Heinz Koch über Männer und die Liebe. Dabei kommt manch Bekanntes und manch Überraschendes zutage – auch über Männerfreundschaften in der Kneipe. Die können ganz schnell nichts mehr bedeuten. Denn Caro sagt für den nächsten Abend in der Billbar zu.