Ingeborg und Rolf Riegert aus Neu-Ulm feiern diamantene Hochzeit

Beim Tanztee in einem Ulmer Lokal fanden sie die große Liebe. Nun feiern Ingeborg und Rolf Riegert aus Offenhausen ein besonderes Jubiläum.

60 Jahre – so lange sind Ingeborg und Rolf Riegert aus Neu-Ulm verheiratet. Zu ihrer diamantenen Hochzeit gratulierte ihnen kürzlich Rosl Schäufele in Vertretung von Oberbürgermeisterin Katrin Albsteiger. Neben den Glückwünschen zum Ehrentag gab es auch Blumen und Geschenke der Stadt.

Rolf Riegert kommt aus Offenhausen, Ingeborg Riegert aus Ulm

Rolf Riegert ist Neu-Ulmer, genauer gesagt Offenhausener, durch und durch, seine Frau Ingeborg kommt aus der Ulmer Weststadt. Kennengelernt haben sich die beiden in einem Ulmer Tanzlokal beim Tanztee. „Ich war mit meiner Schwester dort und er mit einem Kumpel. Er hat mich dann mit einem etwas schlechten Anmachspruch angeredet. Und ich dachte mir erst: Was ist denn das für einer?“, erzählt Ingeborg Riegert lachend. Und doch kamen die beiden so ins Gespräch und natürlich wurde – wie es sich in einem Tanzlokal gehört – auch fleißig getanzt.

Auf das erste Kennenlernen folgten weitere Treffen und aus Sympathie wurde schließlich Liebe. "Nach einigen Jahren, Ingeborg war damals 24 und ich 26, haben wir dann geheiratet“, erzählt Rolf Riegert. Das Ehepaar hat in der Ludwig-Thoma-Straße in Offenhausen eine gemeinsame Wohnung gefunden. Hier sind auch die beiden Kinder, ein Sohn und eine Tochter, aufgewachsen. Vor ungefähr 20 Jahren hat sich das Ehepaar dann eine Wohnung in der Robert-Stolz-Straße (Offenhausen) gekauft.

Rolf Riegert hat 43 Jahre lang als Disponent bei der Firma Hagos Kaminbau im Gewerbegebiet Schwaighofen gearbeitet. Seine Frau Ingeborg hat sich mit viel Hingabe um das Haus und die Kinder gekümmert. Als diese größer waren, hat sie als Telefonistin am Krankenhaus in Ulm angefangen und dort über 20 Jahre lang gearbeitet.

Rolf Riegert kümmert sich jeden Tag gerne um die Pflanzen und das Gemüse in ihrem Schrebergärtchen in Offenhausen. Früher hat er viel Tennis gespielt und war beim Eisstockschießen. Gemeinsam waren die Eheleute zudem beim Kegeln. "Wir sind außerdem immer schon gerne in den Urlaub gefahren", erzählt Rolf Riegert, und seine Frau Ingeborg ergänzt: "Als die Kinder noch kleiner waren, ging es zum Beispiel nach Südtirol oder nach Rimini ans Meer. Aber als sie dann größer waren und nicht mehr mit uns in den Urlaub fuhren, wollten wir was von der Welt sehen."

Die Jubilare aus Neu-Ulm haben viele Interessen und lieben das Reisen

Und das haben die beiden dann auch – sie waren unter anderem schon in Israel, Irland, Russland oder auch in den USA. Häufig verschlug es sie auch nach Berlin zu ihrem Sohn und ihrem Enkelkind. Zu ihrer Tochter, die ebenfalls in Offenhausen wohnt und in Neu-Ulm ein Yogastudio betreibt, haben die Riegerts auch ein sehr inniges Verhältnis.

Zur diamantenen Hochzeit wurde gemeinsam mit den Kindern und der Enkelin gefeiert. Grund zum Feiern gab es wie jedes Jahr gleich doppelt: Denn am gleichen Tag, als Ingeborg und Rolf Riegert geheiratet haben, kam später auch ihre Enkelin Ada zur Welt. (AZ)