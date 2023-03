Insolvenzverfahren eröffnet: Filialen der Naukorn Manufaktur bleiben dicht

Plus Für die verbliebenen Bäckerei-Standorte der Naukorn Manufaktur konnte keine Lösung gefunden werden. Ein weiteres Unternehmen ist jetzt in Schieflage geraten.

"Liebe Kunden, wir sind bis 15.03.2023 im Urlaub. Wir freuen uns, Sie danach wieder bei uns begrüßen zu dürfen!" Ein Zettel mit diesen Worten hängt noch wie vor an der Eingangstür der Bäckerei. Doch der März ist nun vorüber, und die Filiale der Naukorn Manufaktur am Donaucenter in Neu-Ulm hat schon seit Wochen nicht mehr geöffnet – und wird es auch nicht mehr. Der Inhaber musste Insolvenz anmelden, das entsprechende Verfahren wurde kürzlich eröffnet.

Sogenannte Weckschnitten, die unter anderem zu Semmelknödeln weiterverarbeitet werden können, liegen noch im Laden an den Schaufenstern. Als Mindesthaltbarkeitsdatum ist darauf der 21. April zu lesen. Doch kaufen wird die wohl niemand mehr. Auch die etwas irreführende Info auf dem Zettel am Eingang wird womöglich sobald nicht verschwinden. "Wir haben die Schlüssel bereits abgegeben", berichtet Tobias Sorg, der zuständige Insolvenzverwalter von der Kanzlei DMP Solutions in Ulm. Wenngleich der Aushang noch von ihm sei.

Naukorn-Filialen in Neu-Ulm, Söflingen und Jungingen haben keine Zukunft

Anfang Februar sprach Sorg schon von einer "Hängepartie". Aber da liefen noch Verhandlungen mit zwei größeren Bäckereien als potenzielle Nachfolger für die übrig gebliebenen Standorte der in Schieflage geratenen Naukorn Manufaktur GmbH in Neu-Ulm, Söflingen und Jungingen. Doch eine Lösung zur Fortführung wurde nicht gefunden. "Die Mieten für die Standorte waren zu hoch", sagt Sorg. In Jungingen schließt zudem der CAP-Markt, in dem die Bäckerei eingegliedert war, komplett. Am Standort in Neu-Ulm, wo einst die ehemalige Bäckerei Dreihäupl untergebracht war, habe inzwischen wohl der Eigentümer gewechselt. Was dort nun einziehen soll, weiß der Insolvenzverwalter nicht. Die Naukorn Manufaktur GmbH hatte einst auch die Verkaufsstellen der Neu-Ulmer Bäckerei Aschenbrenner übernommen, wo kein Nachfolger für die Betriebsführung gefunden werden konnte.

Dass diese Weckschnitten mal noch verkauft werden, gilt als sehr unwahrscheinlich. Foto: Michael Kroha

Fünf Naukorn-Beschäftigte seien es am Ende noch gewesen, die sich zum 1. März eine neue Arbeitsstelle suchen mussten. Mehrere weitere hatten sich vorher schon auf die Suche nach einer Alternative gemacht. "Die hatten quasi die Qual der Wahl", sagt Sorg. Wofür sie sich letztendlich entschieden hätten, wisse er nicht. Wohl aber hätten die beiden Bäckereien auch Interesse am Personal bekundet.

Auch das Einzelunternehmen hinter der früheren Bäckerei Buck in Langenau ist insolvent

Bäckermeister und Geschäftsführer Felix Gutsmann, der einst Kozlik hieß, hat auf Anfragen unserer Redaktion bislang nicht reagiert. Laut Sorg musste er nun aber auch für sein Einzelunternehmen, mit dem er einst die Bäckerei Buck in Langenau übernahm, ebenfalls Insolvenz anmelden. Die Filiale ist bereits seit Ende Dezember geschlossen. Nicht unwahrscheinlich, aber derzeit noch nicht absehbar, dass noch weitere Firmen, die zum Beispiel hinter der Bäckerei Café Adelbert in Söflingen oder der Backstube im Ulmer Dichterviertel stecken, ebenfalls noch in finanzielle Schwierigkeiten geraten.